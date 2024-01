Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 242,30 EUR abwärts.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 242,30 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 242,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.130 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 247,25 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Mit Abgaben von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 269,00 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,31 EUR je Allianz-Aktie.

