Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 322,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 322,80 EUR zu. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 323,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 20.760 Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 35,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,48 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 25,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

