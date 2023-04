Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,00 EUR

-1,19% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 216,00 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 215,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 219,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 465.445 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,55 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,63 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 17.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 4,99 EUR gegenüber -0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.700,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 10.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 24,43 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Allianz-Aktie höher: Allianz lässt Versicherungsschutz für Nord Stream auslaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com