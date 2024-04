So bewegt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag gesucht

17.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 263,30 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Allianz 262,50 EUR 2,60 EUR 1,00% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 263,30 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 263,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 295.110 Allianz-Aktien. Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR ab. Mit Abgaben von 24,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,63 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 280,57 EUR. Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,54 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com