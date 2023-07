Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 209,80 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 209,80 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 168.907 Stück.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 8,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 252,22 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,00 EUR fest.

