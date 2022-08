Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 179,40 EUR

Die Allianz-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 180,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 181,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 220.501 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 22,49 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 7,15 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 241,54 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 05.08.2022. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 17,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

