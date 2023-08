Allianz Aktie News: Allianz am Mittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 223,00 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 223,00 EUR. Bei 223,05 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 153.385 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 29,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,50 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,97 EUR gegenüber 3,85 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.600,00 EUR im Vergleich zu 37.100,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

