Aktienkurs im Fokus

Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochmittag ins Minus

17.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 344,60 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 344,60 EUR. Bei 344,10 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.294 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 10,36 Prozent Luft nach oben. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,22 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 361,29 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 44,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,89 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen