Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 227,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,10 EUR an. Bei 227,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.410 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,92 Prozent. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,54 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,63 EUR.

Am 10.11.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,02 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,70 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu