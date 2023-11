Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 228,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 228,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,55 EUR an. Bei 227,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 529.106 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,65 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 15,76 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

