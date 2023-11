Allianz Aktie News: Allianz steigt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 226,95 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 226,95 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 227,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 227,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 14.281 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. 3,35 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 15,19 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 259,63 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 EUR, nach 6,02 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 36.500,00 EUR gegenüber 34.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,70 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

