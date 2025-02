Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 328,60 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 328,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 328,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 270.584 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 330,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,48 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,14 EUR aus.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 25,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

