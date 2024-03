Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag tiefer

Allianz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 265,25 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 265,25 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,95 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 265,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 270.623 Stück.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,43 Prozent.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,24 EUR je Allianz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,90 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,83 EUR je Aktie aus.

