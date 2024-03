Allianz Aktie News: Allianz gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 266,25 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 266,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 265,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 265,60 EUR. Bisher wurden heute 29.928 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,75 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,71 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,24 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 275,57 EUR.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.700,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,83 EUR je Aktie belaufen.

