Allianz Aktie News: Allianz legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 262,30 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 262,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 262,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 261,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.068 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 6,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 24,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,63 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

LUS-DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone