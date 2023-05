Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 210,65 EUR

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 209,55 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 209,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.963 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,45 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 251,44 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,43 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 44.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Allianz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,87 EUR fest.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com