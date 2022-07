Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 174,86 EUR

Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 174,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 174,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 174,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.437 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Gewinne von 25,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,67 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 247,58 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44.000,00 EUR – ein Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 41.400,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 19,84 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

