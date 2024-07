Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 263,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 263,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 265,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.133 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,50 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,76 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 290,67 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Milliardendeal: Allianz übernimmt Income Insurance - Aktie stabil

Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt