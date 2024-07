Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 264,30 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 264,30 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,40 EUR an. Mit einem Wert von 265,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.110 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.07.2023 Kursverluste bis auf 209,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,73 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,76 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

