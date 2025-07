Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 346,90 EUR zu.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 346,90 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 348,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 347,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 81.276 Stück.

Bei einem Wert von 378,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Gewinne von 9,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 45,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,69 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37,61 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,76 EUR je Aktie belaufen.

