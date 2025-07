Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Allianz im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 348,20 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 348,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 348,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 347,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.581 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,69 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 359,57 EUR.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 37,61 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,76 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

