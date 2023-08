Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag tiefer

Allianz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 221,15 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 221,15 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 220,85 EUR. Bei 221,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 28.145 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 228,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 3,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Abschläge von 29,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Country Garden-Aktie erneut im Abwärtstrend: Country Garden setzt Anleihenhandel weiter aus - Anleihen bei BlackRock, Deutsche Bank & Co.

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Allianz-Investment eingefahren