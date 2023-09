Allianz Aktie News: Allianz verliert am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 231,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 231,90 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,55 EUR aus. Bei 232,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 124.172 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 32,63 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 255,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.600,00 EUR im Vergleich zu 37.100,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz eingebracht

Drohender Aktien-Crash und Immobilienblase: Top-Ökonomen machen Zinserhöhungen durch die Fed verantwortlich

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Allianz-Investment eingefahren