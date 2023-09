Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 232,25 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 232,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 231,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.749 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,74 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 255,29 EUR aus.

Am 10.08.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

