Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag fester

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 225,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 225,40 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 226,65 EUR zu. Mit einem Wert von 225,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.780 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 234,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,63 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Allianz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 23,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

