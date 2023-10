Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 224,85 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 224,85 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 225,65 EUR zu. Bei 225,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.866 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 169,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 260,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

