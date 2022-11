Allianz Aktie News: Allianz legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 204,55 EUR. Bei 204,95 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 202,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 642.610 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 30,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,92 EUR.

Am 09.11.2022 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,16 Prozent auf 34.800,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 16,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

