Allianz Aktie News: Allianz macht am Nachmittag Boden gut

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 240,80 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 240,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 242,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,20 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 284.592 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 246,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,65 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

