Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 240,65 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 240,65 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,90 EUR an. Bei 240,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.755 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 246,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,65 EUR je Aktie.

