Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 247,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 247,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 249,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 245,05 EUR. Bisher wurden heute 404.453 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 249,75 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 1,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 28,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 269,14 EUR aus.

Am 10.11.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.500,00 EUR im Vergleich zu 34.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,31 EUR je Aktie belaufen.

