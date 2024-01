Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 245,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 245,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 249,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 245,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 640.678 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 249,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (192,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,72 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,31 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

