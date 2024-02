Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Allianz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 247,45 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 247,45 EUR. Bei 248,25 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 247,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 116.949 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 250,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 11,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 269,14 EUR an.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 EUR, nach 4,99 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 36.700,00 EUR umsetzen können.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,17 EUR im Jahr 2023 aus.

