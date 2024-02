Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag freundlich

Allianz im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 247,55 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 247,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 247,80 EUR. Mit einem Wert von 247,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.142 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 250,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,15 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 11,40 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 269,14 EUR an.

Am 10.11.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.700,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,17 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch verlustreich: Swiss Re erwirtschaftet wieder Milliardengewinn

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen