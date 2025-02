Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

So bewegt sich Allianz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 329,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 329,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 329,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 328,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.185 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 330,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 27,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,48 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 13.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 65,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,38 EUR je Aktie.

