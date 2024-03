Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 269,80 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 269,80 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 269,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 307.710 Allianz-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,90 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 28,66 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,24 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 275,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Das EPS lag bei 6,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen