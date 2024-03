Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 266,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 266,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 267,00 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 265,90 EUR nach. Bei 266,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 22.825 Aktien.

Bei 267,75 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,24 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.700,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

