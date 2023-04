Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 221,35 EUR

0,84% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 219,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 219,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 55.826 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (224,55 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,07 Prozent. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Kursverlust von 40,76 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,63 EUR an.

Am 17.02.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 10.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 24,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Allianz-Aktie höher: Allianz lässt Versicherungsschutz für Nord Stream auslaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com