Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag kaum bewegt

Allianz im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 262,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 262,20 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 262,70 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 259,80 EUR. Bei 260,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 584.036 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 280,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie dennoch schwächer: Grünes Licht für Fondsgeschäft in China

LUS-DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne