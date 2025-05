Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 351,70 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 351,70 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 352,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.531 Stück gehandelt.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 47,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,63 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 357,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Allianz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Allianz verdient operativ mehr und bestätigt Ausblick