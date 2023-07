Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag in Grün

Kurs der Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 211,05 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 212,80 EUR zu. Bei 212,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 295.111 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,22 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 35,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 252,22 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 44.000,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

