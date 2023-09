Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 233,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 233,20 EUR zu. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 233,40 EUR zu. Bei 231,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 294.628 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 49,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 255,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,32 EUR je Allianz-Aktie.

