Allianz-Aktie aktuell: Allianz zeigt sich gestärkt

Aktien in diesem Artikel Allianz 164,84 EUR

0,66% Charts

News

Analysen

Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 164,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 12.886 Punkten liegt. Bei 166,88 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 163,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 456.501 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,60 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2020. Am 19.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,10 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,46 EUR für die Allianz-Aktie aus. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,30 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

PIMCO: Trotz Notenbank-Maßnahmen können Anleger nicht auf anständige Renditen hoffen

Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Allianz und Telefonica wollen wohl Glasfaser-Unternehmen gründen - Aktien profitieren

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com