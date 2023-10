Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 220,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 220,80 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 218,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 273.914 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 23,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 260,29 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,01 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

