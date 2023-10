Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 221,05 EUR ab.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 221,05 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 218,75 EUR. Bei 221,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 379.849 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 169,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 30,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Allianz-Aktie in Grün: Allianz will sich Autodaten zunutze machen

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schwächelt am Montagmittag