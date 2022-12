Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Allianz 198,48 EUR

0,14% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 198,72 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 198,86 EUR zu. Bei 198,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.805 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 246,45 EUR.

Allianz ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.800,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 16.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 17,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie in Grün: Allianz will Preise für Manager-Versicherungen erhöhen

Generali-Aktie fester: Generali rechnet nicht mit großen Auswirkungen von neuen Bilanzierungsregeln

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com