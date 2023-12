Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittag Boden gut

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 241,35 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 241,35 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,55 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 241,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.363 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 246,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 20,25 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 262,43 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.500,00 EUR im Vergleich zu 34.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

