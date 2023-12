Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 242,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 242,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 241,05 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.767 Stück gehandelt.

Am 12.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 246,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,50 Prozent. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,66 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

