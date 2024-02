Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 248,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 248,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 249,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.030 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,40 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,60 Prozent. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 12,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 269,14 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 5,22 EUR gegenüber 4,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 36.500,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 36.700,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,17 EUR je Aktie aus.

