Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 322,60 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 322,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 322,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 322,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.357 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 330,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 2,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,13 Prozent.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,48 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,92 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 28.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 25,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

