Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 270,75 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,1 Prozent auf 270,75 EUR nach. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 270,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.383 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 271,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,65 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,35 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,75 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

